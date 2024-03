Adolescente suspeito de matar motorista de aplicativo em Caxias é apreendido

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da 62ª DP (Imbariê) apreenderam, na segunda-feira (25), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um adolescente suspeito de matar o motorista de aplicativo Rodrigo Sararolli Ouriques.



Os familiares de Rodrigo registraram o desaparecimento, que teria ocorrido em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). As investigações começaram e os agentes identificaram a autoria da morte. O suspeito foi localizado e apreendido no bairro Imbariê, em Duque de Caxias.



Em depoimento, o adolescente disse que a vítima foi atraída por traficantes da facção criminosa que atua na comunidade Parada Angélica, em Duque de Caxias, por meio de uma corrida de aplicativo. Chegando ao local, Rodrigo foi amarrado e colocado no porta-malas do próprio carro. Em uma mata próxima, ele foi espancado e morto. O corpo foi abandonado e encontrado pelos agentes em Imbariê.



Com o adolescente foi recuperado o celular de Rodrigo, assim como o veículo. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no crime.