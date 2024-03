STJ julga impeachment de Domingos

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisará o pedido de impeachment contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Domingos Brazão, preso como um dos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A ação foi apresentada por deputados estaduais e vereadores do Psol e também pede o afastamento cautelar do conselheiro.

Antes de chegar ao TCE, Brazão passou por quatro mandatos como deputado na Alerj, além de ter sido vereador da cidade entre 1996 e 1998.