Segurança Presente marca uma década de impacto positivo e inovação

Ontem (26), no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, o "Fórum 10 anos - Segurança Presente" reuniu especialistas, autoridades e membros da sociedade civil para discutir avanços e perspectivas. O evento foi realizado pelos jornais O DIA e MEIA HORA, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

"São dez anos de trabalho de homens e mulheres que compõem o programa, seja da PM, sejam os agentes civis, assistentes sociais, enfim, toda uma equipe. Temos números de excelência graças à atuação do Segurança Presente. Onde estão nossas 41 bases, os números de assaltos, roubos e furtos têm diminuído, e o governador Cláudio Castro tem dado ênfase e cada vez mais investido nesse programa", disse o secretário de Estado de Governo, André Moura.

"Um programa que deu certo, principalmente por conta dessa proximidade da polícia e a população, que é fundamental, já que é a população que dá legitimidade à atuação da polícia. Então, a gente entende que esse programa tem que ser expandido", disse Victor dos Santos, secretário de Segurança Pública.

O evento contou com quatro painéis mediados pela jornalista Ana Miguez e foi transmitido ao vivo pelo YouTube do jornal O DIA e pela página do jornal no Facebook.

Painel 1

O primeiro painel destacou o impacto do Segurança Presente na vida de moradores e comerciantes. Autoridades como o superintendente da Operação Segurança Presente, tenente-coronel Arthur Barbosa, e o Coordenador Administrativo do Segurança Presente, Major Hugo Coque, trouxeram insights sobre os investimentos, resultados e desafios do programa. O debate ainda contou com a participação do vice-presidente do ISP, Leonardo D' Andrea Vale, e da presidente do Conselho Especial Empresarial da Associação Comercial, Maria Izabel Castro, que discutiram a importância dos dados estatísticos e o apoio do setor privado.

"São 10 anos de muito sucesso e que hoje se expande por 22 municípios. Quase todos os centros comerciais e áreas turísticas da nossa capital estão sendo cobertos. Estamos recebendo solicitações de outros municípios que também atendem uma demanda turística muito grande para que o nosso projeto seja implementado. Alguns estudos técnicos nós já fizemos. Os números são bem exitosos", disse o superintendente da Operação Segurança Presente, tenente-coronel Arthur Barbosa

Painel 2

O segundo painel abordou a utilização da tecnologia para fortalecer a atuação policial de proximidade. Com a presença do Coordenador de Tecnologia da Segov, Major Nildo Filho, e do Subsecretário de Comando e Controle da Polícia Militar, Coronel Fábio Laviola, foram discutidas as ferramentas e sistemas utilizados, bem como a integração das informações para uma atuação mais eficiente. O debate também contou com a participação de representantes da sociedade civil, como o Coordenador da Comissão de Moradores da Região Oceânica de Niterói, Carlos Marins.

Painel 3

O terceiro painel focou nos atendimentos sociais realizados pelo Segurança Presente, demonstrando sua relevância para além da segurança pública. Com a presença da superintendente do programa RJ para Todos, Gilvania Coutinho, e da coordenadora do Núcleo de Assistentes Sociais da Operação, Patrícia Gonçalves, foram discutidas as ações de assistência social e integração com outros programas governamentais. A participação da secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, Rosângela Gomes, foi marcada por reflexões sobre a interseção entre assistência social e segurança pública.

Já o relato emocionante de uma mãe, Layanne Carvalho, sobre a experiência de ter sua filha salva por um agente do Segurança Presente, trouxe à tona a importância desses atendimentos.

Painel 4

Por fim, o quarto painel explorou a importância da polícia de proximidade em áreas turísticas. Com a participação do Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e da Coordenadora do Lagoa Presente, Major Sílvia Silva Souza, foram discutidas as estratégias para garantir a segurança dos turistas e moradores.

Representantes do setor privado, como o Presidente do Polo Gastronômico de Copacabana, Sildo Frutuoso, e o Presidente da Associação de Promotores de Eventos, Pedro Augusto Guimarães, destacaram a importância do policiamento de proximidade para o desenvolvimento do turismo.

O Fórum 10 anos - Segurança Presente proporcionou uma ampla análise dos avanços e desafios do programa ao longo de uma década, destacando seu impacto na segurança pública.

A integração entre autoridades, especialistas e sociedade civil demonstrou a importância do diálogo para a construção de políticas públicas eficientes. O evento reafirmou o compromisso de todos os envolvidos em promover uma segurança mais próxima, eficiente e humanizada para todos os cidadãos do Rio de Janeiro.