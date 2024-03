Esta já é uma reclamação muito antiga dos moradores do município de Rio Bonito. Está acontecendo uma situação absurda no cemitério, em que uma mangueira enorme está com as raízes apodrecidas se entrelaçando nas covas. Sempre que venta forte, os galhos balançam em cima das sepulturas. É mais do que óbvio que ela pode cair a qualquer momento, destruindo as lápides.