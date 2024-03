Mãe e pastor são presos por abusar sexualmente de menino de 4 anos

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam, nesta quarta-feira (27), uma mulher e um homem pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de imagem em dispositivo eletrônico. A mulher violentava o próprio filho de 4 anos e enviava as imagens para uma pessoa que imaginava ser uma mulher, com a qual se relacionava virtualmente. A irmã da acusada presenciou um dos atos e avisou à avó do menino, que denunciou o caso à polícia.



Segundo as investigações, a mulher alegou enviar as imagens para a namorada dela e para um homem que a ameaçava. Diferentemente do alegado, a investigação demonstrou uma relação de cumplicidade e romance entre a acusada e a suposta namorada.



Segundo os agentes, essa namorada, na verdade, seria um homem, pastor de uma igreja evangélica. Ele foi identificado e preso no mesmo município. O homem se passava por uma mulher e pedia que ela filmasse e compartilhasse cenas de atos sexuais para que uma dívida com um agiota fosse abatida ou cancelada.