Segurança Presente marca uma década de impacto positivo e inovação

Rio - Nesta terça (26), no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, ocorreu o ‘Fórum 10 anos - Segurança Presente’, um evento que reuniu especialistas, autoridades públicas e membros da sociedade civil para discutir os avanços, desafios e perspectivas futuras do programa. A realização foi assinada pelos jornais O DIA e MEIA HORA, com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



“São dez anos de trabalho de homens e mulheres que compõem o programa, seja da Polícia Militar, seja os agentes civis, assistentes sociais, enfim, de toda uma equipe acima de tudo. Temos tido números que são de excelência graças à atuação do Segurança Presente. Onde estão colocadas as nossas 41 bases, os números de assaltos, roubos, furtos têm diminuído cada vez mais e o governador Cláudio Castro tem dado ênfase e cada vez mais investido nesse programa”, comemorou o secretário de Estado de Governo, André Moura.



O fórum proporcionou uma reflexão abrangente sobre os impactos sociais, a tecnologia empregada e a importância da polícia de proximidade.



“Um programa que deu certo, principalmente por conta dessa proximidade da polícia e a população, que é fundamental, já que é a população que dá legitimidade à atuação da polícia. Então, a gente entende que esse programa tem que ser expandido, não tenha dúvida, mas dentro de uma questão muito técnica, um estudo de viabilidade, verificando se há possibilidade e perenidade nessa ação nos próximos, se Deus quiser, mais dez anos", disse o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, enfatizando a importância da interação entre as forças policiais e os cidadãos.



O evento contou com quatro paineis mediados pela jornalista Ana Miguez e foi transmitido ao vivo pelo YouTube do jornal O DIA e pela página do jornal no Facebook.



Marcos Rezende, vice-presidente do Grupo O DIA, destacou importância do evento de segurança pública, acertos e desafios do Segurança Presente nesses dez anos e chamou a atenção para o momento em que vivemos de poder debater um assunto que impacta diretamente a vida do cidadão carioca e fluminense.



“Nós estamos realizando o ‘Fórum 10 anos - Segurança Presente’. O programa é importante, porque com certeza complementa a segurança do cidadão no dia a dia, nos bairros, nos pontos turísticos, e para a gente é um momento de poder levar a melhor informação aos nossos leitores. Estamos comprometidos com o cidadão carioca e fluminense, um jornal que é a cara do Rio de Janeiro, um jornal que há mais de 70 anos leva a melhor informação ao carioca, então nada melhor do que o jornal O Dia para poder debater uma pauta tão importante para a vida do carioca”, afirmou Marcos Rezende.

Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, no Fórum 10 anos - Segurança Presente Eduardo Uzal / AgÊncia O Dia



Investimento



Desde o início da gestão do Governador Cláudio Castro, houve um esforço para fortalecer a segurança pública no estado. Como evidenciado pelas palavras do secretário de Estado de Governo, André Moura.



"Para você ter uma ideia, no início da gestão do Governador Cláudio Castro, a gente tinha apenas 22 bases, hoje nós temos 41 bases. Nós tínhamos algo em torno de mil homens nas ruas, geralmente hoje nós temos cerca de 2.200 homens nas ruas. Um total de duzentas viaturas, hoje nós temos mais de seiscentas, em todos nossos homens e mulheres, além de toda uma qualificação de um trabalho, de um treinamento que eles recebem, hoje eles têm todos os equipamentos necessários para desempenhar cada vez um trabalho de melhor qualidade, oferecido logicamente à população”, disse.



Painel 1: O Impacto na Vida de Moradores e Comerciantes



O primeiro painel destacou o impacto do Segurança Presente na vida cotidiana dos moradores e comerciantes. Autoridades como o superintendente da Operação Segurança Presente, tenente-coronel Arthur Barbosa, e o Coordenador Administrativo do Segurança Presente, Major Hugo Coque, trouxeram insights sobre os investimentos, resultados e desafios do programa.



Além disso, o debate contou com a participação do Vice-presidente do ISP, Leonardo D’ Andrea Vale, e da Presidente do Conselho Especial Empresarial da Associação Comercial, Maria Izabel Castro, que discutiram a importância dos dados estatísticos e o apoio do setor privado.



“São 10 anos de muito sucesso e que hoje se expandem por 22 municípios. Contamos com mais 40 bases. Quase todos os centros comerciais e áreas turísticas da nossa capital estão sendo cobertos. Estamos recebendo solicitações de outros municípios que também atendem uma demanda turística muito grande para que o nosso projeto seja implementado. Alguns estudos técnicos nós já fizemos. Os números são bem exitosos. Para ter ideia, essas nossas guerreiras, só chamando elas assim, já conseguiram fazer mais de 400 mil atendimentos nesses dez anos”, disse o superintendente da Operação Segurança Presente, tenente-coronel Arthur Barbosa



Painel 2: Tecnologia a Serviço da Polícia de Proximidade



O segundo painel abordou a utilização da tecnologia para fortalecer a atuação policial de proximidade. Com a presença do Coordenador de Tecnologia da Segov, Major Nildo Filho, e do Subsecretário de Comando e Controle da Polícia Militar, Coronel Fábio Laviola, foram discutidas as ferramentas e sistemas utilizados, bem como a integração das informações para uma atuação mais eficiente.



O debate também contou com a participação de representantes da sociedade civil, como o Coordenador da Comissão de Moradores da Região Oceânica de Niterói, Carlos Marins.



Painel 3: Meio Milhão de Atendimentos Sociais



O terceiro painel enfocou os atendimentos sociais realizados pelo programa Segurança Presente, demonstrando sua relevância para além da segurança pública. Com a presença da Superintendente do programa RJ para Todos, Gilvania Coutinho, e da Coordenadora do Núcleo de Assistentes Sociais da Operação Segurança Presente, Patrícia Gonçalves, foram discutidas as ações de assistência social e integração com outros programas governamentais.



A participação da Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, Rosângela Gomes, no painel 'Meio milhão de atendimentos sociais' foi marcada por reflexões sobre a interseção entre assistência social e segurança pública. Em suas palavras, ela destacou a importância do programa Segurança Presente, ressaltando sua eficácia na promoção da cidadania e na assistência às vítimas de desastres, como as recentes chuvas que assolaram a região.



A parceria entre a secretaria e o programa foi enfatizada como um exemplo de sucesso na proteção e apoio aos cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Além disso, Rosângela Gomes apontou o desafio nacional de garantir educação de qualidade, creche, primeiro emprego e oportunidades para a população, visando a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Por fim, ela parabenizou o programa Segurança Presente por seus 10 anos de atuação.



Já o relato emocionante de uma mãe, Layanne Carvalho, sobre a experiência de ter sua filha salva por um agente do Segurança Presente, trouxe à tona a importância desses atendimentos.



Painel 4: Polícia de Proximidade em Áreas Turísticas



Por fim, o quarto painel explorou a importância da polícia de proximidade em áreas turísticas. Com a participação do Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e da Coordenadora do Lagoa Presente, Major Sílvia Silva Souza, foram discutidas as estratégias para garantir a segurança dos turistas e moradores.



Representantes do setor privado, como o Presidente do Polo Gastronômico de Copacabana, Sildo Frutuoso, e o Presidente da Associação de Promotores de Eventos, Pedro Augusto Guimarães, destacaram a importância do policiamento de proximidade para o desenvolvimento do turismo.



O Fórum 10 anos - Segurança Presente proporcionou uma ampla análise dos avanços e desafios do programa ao longo de uma década, destacando seu impacto na segurança pública.



A integração entre autoridades, especialistas e sociedade civil demonstrou a importância do diálogo e da colaboração para a construção de políticas públicas eficientes. O evento reafirmou o compromisso de todos os envolvidos em promover uma segurança mais próxima, eficiente e humanizada para todos os cidadãos do Rio de Janeiro.









Desde o início da gestão do Governador Cláudio Castro, houve um esforço para fortalecer a segurança pública no estado. Como evidenciado pelas palavras do secretário de Estado de Governo, André Moura."Para você ter uma ideia, no início da gestão do Governador Cláudio Castro, a gente tinha apenas 22 bases, hoje nós temos 41 bases. Nós tínhamos algo em torno de mil homens nas ruas, geralmente hoje nós temos cerca de 2.200 homens nas ruas. Um total de duzentas viaturas, hoje nós temos mais de seiscentas, em todos nossos homens e mulheres, além de toda uma qualificação de um trabalho, de um treinamento que eles recebem, hoje eles têm todos os equipamentos necessários para desempenhar cada vez um trabalho de melhor qualidade, oferecido logicamente à população”, disse.O primeiro painel destacou o impacto do Segurança Presente na vida cotidiana dos moradores e comerciantes. Autoridades como o superintendente da Operação Segurança Presente, tenente-coronel Arthur Barbosa, e o Coordenador Administrativo do Segurança Presente, Major Hugo Coque, trouxeram insights sobre os investimentos, resultados e desafios do programa.Além disso, o debate contou com a participação do Vice-presidente do ISP, Leonardo D’ Andrea Vale, e da Presidente do Conselho Especial Empresarial da Associação Comercial, Maria Izabel Castro, que discutiram a importância dos dados estatísticos e o apoio do setor privado.“São 10 anos de muito sucesso e que hoje se expandem por 22 municípios. Contamos com mais 40 bases. Quase todos os centros comerciais e áreas turísticas da nossa capital estão sendo cobertos. Estamos recebendo solicitações de outros municípios que também atendem uma demanda turística muito grande para que o nosso projeto seja implementado. Alguns estudos técnicos nós já fizemos. Os números são bem exitosos. Para ter ideia, essas nossas guerreiras, só chamando elas assim, já conseguiram fazer mais de 400 mil atendimentos nesses dez anos”, disse o superintendente da Operação Segurança Presente, tenente-coronel Arthur BarbosaO segundo painel abordou a utilização da tecnologia para fortalecer a atuação policial de proximidade. Com a presença do Coordenador de Tecnologia da Segov, Major Nildo Filho, e do Subsecretário de Comando e Controle da Polícia Militar, Coronel Fábio Laviola, foram discutidas as ferramentas e sistemas utilizados, bem como a integração das informações para uma atuação mais eficiente.O debate também contou com a participação de representantes da sociedade civil, como o Coordenador da Comissão de Moradores da Região Oceânica de Niterói, Carlos Marins.O terceiro painel enfocou os atendimentos sociais realizados pelo programa Segurança Presente, demonstrando sua relevância para além da segurança pública. Com a presença da Superintendente do programa RJ para Todos, Gilvania Coutinho, e da Coordenadora do Núcleo de Assistentes Sociais da Operação Segurança Presente, Patrícia Gonçalves, foram discutidas as ações de assistência social e integração com outros programas governamentais.A participação da Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, Rosângela Gomes, no painel 'Meio milhão de atendimentos sociais' foi marcada por reflexões sobre a interseção entre assistência social e segurança pública. Em suas palavras, ela destacou a importância do programa Segurança Presente, ressaltando sua eficácia na promoção da cidadania e na assistência às vítimas de desastres, como as recentes chuvas que assolaram a região.A parceria entre a secretaria e o programa foi enfatizada como um exemplo de sucesso na proteção e apoio aos cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Além disso, Rosângela Gomes apontou o desafio nacional de garantir educação de qualidade, creche, primeiro emprego e oportunidades para a população, visando a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Por fim, ela parabenizou o programa Segurança Presente por seus 10 anos de atuação.Já o relato emocionante de uma mãe, Layanne Carvalho, sobre a experiência de ter sua filha salva por um agente do Segurança Presente, trouxe à tona a importância desses atendimentos.Por fim, o quarto painel explorou a importância da polícia de proximidade em áreas turísticas. Com a participação do Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e da Coordenadora do Lagoa Presente, Major Sílvia Silva Souza, foram discutidas as estratégias para garantir a segurança dos turistas e moradores.Representantes do setor privado, como o Presidente do Polo Gastronômico de Copacabana, Sildo Frutuoso, e o Presidente da Associação de Promotores de Eventos, Pedro Augusto Guimarães, destacaram a importância do policiamento de proximidade para o desenvolvimento do turismo.O Fórum 10 anos - Segurança Presente proporcionou uma ampla análise dos avanços e desafios do programa ao longo de uma década, destacando seu impacto na segurança pública.A integração entre autoridades, especialistas e sociedade civil demonstrou a importância do diálogo e da colaboração para a construção de políticas públicas eficientes. O evento reafirmou o compromisso de todos os envolvidos em promover uma segurança mais próxima, eficiente e humanizada para todos os cidadãos do Rio de Janeiro.