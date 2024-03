O que venho relatar é mais um caso como tantos outros relacionados aos órgãos públicos de Duque de Caxias. Não consigo entender para que eles colocam um e-mail para contato se não respondem a nenhum que é enviado. E isso ocorre com todas as secretarias da prefeitura. Já tem mais de 10 meses que enviei um e-mail importante para a Secretaria de Urbanismo e até hoje me ignoram. Sem falar nos telefones!