santo do dia

SÃO CONSTANTINO

Foi uma figura notável do século VI, cuja vida abrangeu diversas facetas, desde sua ascensão como rei até sua dedicação como monge e seu martírio posterior. Sua vida mudou drasticamente quando ele decidiu renunciar ao trono e seguir uma vida dedicada à espiritualidade. Após abdicar de sua posição real, Constantino ingressou num mosteiro, entregando-se à vida monástica e buscando uma conexão mais profunda com sua fé cristã. No entanto, a paz que Constantino encontrou como monge foi interrompida quando ele se tornou vítima de perseguição religiosa.