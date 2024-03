Recentemente, um ponto de ônibus foi remanejado na altura do número 866, na Estrada do Monteiro, em Campo Grande. Não entendemos bem o motivo, porque ele continua no mesmo número, apenas uns 30 metros mais distante do ponto de origem. Acontece que o ponto novo alaga muito sempre que chove, então foi uma mudança completamente desagradável e desnecessária.