santo do dia

SÃO JOÃO CLÍMACO

Foi um monge, asceta e escritor cristão que viveu no século VII, deixando um legado na tradição espiritual oriental. Sua vida e obra são celebradas não apenas pela profundidade de sua experiência ascética, mas também pela sabedoria transmitida em seu trabalho mais conhecido, 'A Escada do Paraíso'. Este texto, dividido em trinta degraus (ou 'clímax'), descreve os estágios da vida espiritual e oferece conselhos práticos para os monges em sua busca pela perfeição. Cada degrau representa um desafio a ser superado e uma virtude a ser cultivada, começando com a renúncia ao mundo.