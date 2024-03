Já fiz uma solicitação de poda na Central 1746 de Atendimento ao Cidadão, mas até agora ninguém apareceu. Os galhos da árvore localizada na Rua Professor Carlos Wenceslau, na altura do número 980, em Realengo, estão cada vez maiores. Com esse período de chuva, eles não aguentam muito e já estão envergando. Isso sem citar as enormes nuvens de mosquito que não deixam ninguém abrir as janelas.