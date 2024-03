Me surpreendi ao abrir o jornal e encontrar diversas reclamações, de pessoas diferentes, sobre a falta de acessibilidade das estações de trem e metrô do estado. As escadas rolantes que não funcionam são problemas mais comuns do que eu pensava. Isso sem considerar o fato de que as passagens que pagamos são caríssimas. Quero saber quando a SuperVia vai colocar as do Méier para funcionar.