Não me canso de dizer o quanto as vans da Rocinha são péssimas. Elas vivem lotadas e andam bem devagar. Além disso, os motoristas e cobradores têm preconceito com cartões especiais, não permitindo que as pessoas paguem com ele. O pior é que nem a prefeitura da cidade se posiciona, então parece que estão concordando com esses absurdos. Os idosos sofrem mais.