Quem é de Campo Grande, passa por Padre Miguel e vê a Rua Interna morre de inveja. Assim como a Rua dos Diamantes, em Rocha Miranda. Isso porque não estamos acostumados a ver a prefeitura fazendo boas calçadas. Do número 69 até o 139 da Rua João Gualberto Braga, passando pela calçada da praça, está impossível de caminhar. Por ser praticamente de barro, ela afundou com as chuvas.