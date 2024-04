Suspeito nem se deu ao trabalho de fugir e foi preso dentro de sua casa

O suspeito foi preso na tarde de sábado. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) receberam uma informação do paradeiro do homem e foram até o local. O criminoso foi preso na casa onde morava e levado para a 82ª DP (Maricá).

Emilly deixa dois filhos, de 4 e 6 anos. Segundo Elane, a prima era uma menina gentil e carinhosa com os familiares e amigos. "Ela era uma menina cheia de vida, por onde passava espalhava amor, carinho e felicidade. Ela era companheira e amiga demais, sempre deixava a marca dela por onde passava. Era filha única, filha de uma mãe amorosa que sempre a ajudou. E perdeu a filha dessa maneira", lamentou.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) iniciou a investigação sobre o caso assim que foi comunicada. O autor foi identificado e localizado, e a especializada representou pela prisão temporária dele por feminicídio, homicídio e tentativa de homicídio. As investigações continuam para esclarecer todos os fatos.