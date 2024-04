'Só estava querendo não viver mais essa vida', diz Fernanda sobre sua participação no 'BBB 24'

Fernanda, a última eliminada do, compareceu nocom Thais Fersoza e Ed Gama neste domingo, 31. Durante o programa, ela comentou sobre sua amizade com Pitel, seus embates com Davi e Alane, e analisou sua participação no reality. A postura de Thais Fersoza foi criticada depois da apresentadora mexer no celular durante a entrevista.

"Algumas pessoas estavam realmente levando o programa como uma grande experiência. Eu não vim para isso", disse Fernanda, ao comparar sua participação no BBB com a de outros jogadores. Ela continuou, "Em que momento eu virei chefe? Em que momento eu virei loba? Eu só estava querendo não viver mais essa vida".

Confrontada sobre os julgamentos de outros participantes na casa, a confeiteira declarou que "a gente julga o tempo inteiro, julgamento um atrás do outro o tempo inteiro". Fernanda finaliza: "Não concordo com nada do que falei porque eu não tenho experiência de vida com elas. Eu tive experiência de jogo com elas e fui baixa, fui ruim".

Ela também contou sobre seus embates com Davi, e que já desconfiava sobre sua saída no programa. "Nessa última conversa, falei 'será que ele [Davi] é tudo isso que estão falando? Eu acho que essa conversa com ele vai me ferrar. E olha onde eu estou, com vocês aqui [no Bate-Papo BBB]", brincou.

Ela também reagiu à sua briga com Alane: "isso não é normal", disse.

Fernanda ainda se emocionou ao reagir a um recorte de imagens sobre a sua amizade com Pitel: "ela é maravilhosa", e completou que Pitel significa "um calor, uma certeza, uma proteção".

Crítica a Thais Fersoza

Nas redes sociais, a atitude de Thais Fersoza durante a entrevista com Fernanda foi criticada, depois do momento em que a apresentadora mexeu no celular durante o programa: "Espero que seja o último dia da Thais Fersoza apresentando", disse uma internauta. "Que falta de educação", disse outro. Alguns defenderam a apresentadora: "Eu te entendo, Thais", comentou uma seguidora, se referindo ao desconforto da entrevista com Fernanda.