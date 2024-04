Eliana vai deixar o SBT após 15 anos na emissora

A apresentadora Eliana anunciou o fim de seu contrato com o SBT após 15 anos comandando o. A apresentadora irá encerrar sua segunda passagem pela emissora em junho deste ano, de acordo com comunicado enviado à imprensa nesta segunda-feira, 1º.

De acordo com a nota, Eliana alega que a mudança ocorre para que uma nova fase profissional se inicie.

"Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", diz o texto.

A emissora desejou sucesso para a apresentadora e ressaltou que "as portas sempre estarão abertas para ela". "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir", diz a nota.

Primeira oportunidade foi no SBT

A carreira de Eliana iniciou-se na música, no final da década de 1980, cantando no grupo Banana Split. Em uma apresentação no programa Qual É a Música, chamou a atenção de Silvio Santos, que decidiu contratá-la.

Em 1991, Eliana estreou no SBT para comandar programas infantis como o Festolândia.

No entanto, o marco de sua carreira foi comandar o matinal Bom Dia & Cia, quando lançou a canção Os Dedinhos.

Em sua primeira passagem pela emissora, ela permaneceu por sete anos no ar, até decidir assinar contrato com a TV Record.

Na Record, após um período dedicado novamente às crianças, se tornou apresentadora do Tudo É Possível, programa de auditório voltado para o público adulto, momento em que ela se reposicionou na carreira.

Em 2009, Eliana voltou ao SBT. O programa que leva seu nome comemora neste ano 15 anos no ar.

No Programa da Eliana, ela mostrou sua versatilidade em diferentes quadros dentro e fora do estúdio. Alguns dos destaques foram as atrações Quer Casar Comigo, Beleza Renovada e Minha Mulher Que Manda.

Eliana também foi responsável por criar o primeiro quadro de um programa de televisão a transportar artistas do universo das redes sociais para a TV aberta, o Famosos da Internet.

Nesses 15 anos, Eliana já teve temporadas ao vivo e se manteve na vice-liderança de audiência em um dos dias mais importante para a TV, o domingo.

Nos últimos anos, a apresentadora trabalhou com o diretor Ariel Jacobowitz. O SBT não divulgou se o diretor seguirá na emissora.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais