Vídeo: Idoso cai em cratera após calçada ceder

Na manhã desta segunda-feira (1), um idoso caiu em uma cratera após calçada ceder enquanto caminhava no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A prefeitura não informou nome e idade do acidentado, mas afirmou se tratar de um médico ortopedista. No vídeo, é possível ver um outro homem passando pelo local segundos antes da vítima. Em seguida, a chão desaba e o senhor cai no buraco. O muro ao lado da calçada também tomba e atinge o médico dentro da cratera. Depois de ser socorrido por pessoas que passavam no local, ele foi levado para um hospital particular e a área foi isolada pela Defesa Civil. As informações são do Portal G1.

