BRT Transbrasil começou pra valer

Entre o Terminal Deodoro, na Zona Oeste do Rio, e o Terminal Intermodal Gentileza (TIG), na Zona Portuária, a nova operação do BRT Transbrasil teve seu primeiro dia útil de funcionamento, ontem, e foi marcada por invasões à faixa seletiva e trânsito intenso na Avenida Brasil. Além disso, foram iniciadas as atividades no Terminal Magarça, em Guaratiba, na Zona Oeste.

Inicialmente, o funcionamento do corredor Transbrasil vai ocorrer das 10h às 15h, todos os dias da semana, com tempo médio de viagem estimado em 40 minutos. Ainda ocorreu a implantação do novo sistema de controle integrado da Avenida Brasil, com objetivo de reduzir congestionamentos e número de acidentes.

No entanto, as invasões à faixa seletiva continuam frequentes na principal via da cidade, mesmo sob risco de multa. A reportagem do MEIA HORA flagrou diversos veículos de passeio utilizando a área exclusiva para BRT's para fugir do engarrafamento.

A faixa da esquerda da seletiva é exclusiva para os BRTs, por meio de segregadores. Já a faixa da direita da seletiva pode ser utilizada por ônibus, veículos de serviço e táxis. A regra vale para todos os dias.

Agentes da Guarda Municipal têm auxiliado na fiscalização para evitar que o problema se torne corriqueiro. Ao todo, serão 12 pontos de monitoramento e as passarelas serão utilizadas como base dos guardas. Os drones também vão ser usados para monitorar motoristas que utilizarem as calhas. Os veículos que transitarem na faixa ou via de trânsito exclusivo estarão cometendo uma infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47.

O Transbrasil começou a operar integralmente na manhã de sábado, com paradas em todas as 17 estações que cortam 18 bairros.