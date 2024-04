SÃO FRANCISCO DE PAULA: Nasceu em 1416, em Paula, no sul da Itália. Sua vida foi dedicada à devoção religiosa e à um compromisso com a humildade, caridade e serviço aos necessitados. Sua pregação era acompanhada por milagres que atraíam multidões em busca de orientação espiritual. Fundou a Ordem dos Mínimos, buscando a união com Deus através da renúncia ao mundo e do amor ao próximo.