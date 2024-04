Mais um dia no Rio! Flanelinha senta na janela de carro para orientar motorista

Um flanelinha foi flagrado sentado na janela de um carro enquanto passava orientações para motorista na Glória, Centro do Rio de Janeiro. O guardador não só encontrou uma vaga, como fez questão de mostrar o local exato. Para isso, pegou uma carona pendurado no veículo O vídeo com registro da cena inusitada viralizou nesta segunda-feira (1) e causou reações diferentes na web. “Isso é Rio de Janeiro. Nunca duvide de nada .É só doideira”, brincou um internauta. “Brasil é insuportável”, criticou outro. Assista!

VEJA: No Rio de Janeiro o flanelinha não só arruma uma vaga para você, como também te leva até ela pendurado na janela do seu carro.



“E ainda cobra na entrada, por que quando você sair… Ele não estará mais lá” pic.twitter.com/MmGmPLdkHD — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) March 31, 2024