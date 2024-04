Gostaria de solicitar à secretaria do estado ou municipal que façam um dia D de vacinação contra a gripe, dengue e covid aqui no bairro do Lindo Parque, em São Gonçalo. Os casos têm aumentado na região e acredito que uma boa campanha possa ajudar a várias famílias. Nessa época do ano, é mais importante que todo mundo possa se vacinar. Ficarei no aguardo.