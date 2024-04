Avenida do Morumbi registra arrastão na manhã desta terça; polícia investiga

Um arrastão na Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, bairro da zona sul da cidade de São Paulo, foi registrado na manhã desta terça-feira, 2, conforme confirmou a Polícia Militar (PM) de São Paulo. De acordo com a corporação, dois indivíduos em uma moto estavam praticando assaltos na via, na altura do número 3.800. Instantes depois, a PM também foi informada que um policial civil baleou um indivíduo na mesma região. Ainda não há confirmação, no entanto, que as ocorrências estão relacionadas. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) ainda não havia se pronunciado até a publicação desta nota. O espaço permanece aberto para manifestação.