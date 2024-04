Paraná Pesquisas: Carlos Augusto Lidera com folga em Rio das Ostras

Rio das Ostras - A recente pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas revelou uma significativa vantagem de Carlos Augusto (PL) na disputa pela prefeitura de Rio das Ostras. Conforme os dados divulgados, Carlos Augusto conquistou a preferência de 53,1% dos eleitores locais, estabelecendo uma liderança expressiva sobre os demais candidatos.

O estudo, registrado junto ao TSE sob o código 05181/2024, destacou que o candidato conta com mais da metade das intenções de voto, contrastando com os 16% alcançados por Maurício BM, o segundo colocado apoiado pelo atual prefeito Marcelino da Farmácia (PV). Outros nomes na corrida incluem Misaias Machado, com 5,6%, enquanto a parcela de indecisos soma 11,2%, e os votos brancos e nulos representam 14,1%.



Em um cenário ampliado, com a inclusão de todos os possíveis candidatos, Carlos Augusto mantém a liderança, com 50% das preferências, seguido por Maurício BM com 14,1%. Misaias Machado aparece com 4% das intenções, seguido por outros candidatos com menores percentuais.



O estudo também examinou a influência de lideranças políticas nacionais nas eleições municipais, evidenciando que 35,1% dos entrevistados optariam por um candidato endossado pelo ex-presidente Bolsonaro, enquanto 16,3% se inclinariam por um apoiado pelo presidente Lula (PT). O apoio do governador Cláudio Castro (PL) beneficiaria 12,6% dos candidatos. Indecisos sobre essa questão compõem 6,2% do eleitorado.



A pesquisa ouviu 680 eleitores entre 31 de março e 1º de abril, apresentando uma margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.