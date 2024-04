Rebel Moon', 'Ripley' e mais: confira dez lançamentos da Netflix em abril

Em abril, o catálogo da Netflix traz novidades de filmes e séries para todos os gostos. As estreias de produções originais incluem diversas adaptações, tramas inspiradas em fatos reais e documentários instigantes. O universo épico criado por Zack Snyder em Rebel Moon também ganha sequência neste mês. Confira a seguir o que mais de interessante chega ao catálogo da plataforma e as respectivas datas de lançamento:

Ripley (Netflix)

Nova adaptação do livro O Talentoso Ripley, da americana Patricia Highsmith, que em 1999 inspirou um filme com Matt Damonm, Jude Law e Gwyneth Paltrow. Agora em versão seriada e mais sombria, a trama é protagonizada por Andrew Scott. Na Nova York dos anos 1960, o vigarista Tom Ripley é contratado para convencer o filho de um homem rico a voltar para casa, mas acaba elaborando uma teia de mentiras, trapaças, fraudes e assassinatos. Estreia: 4 de abril.

A Grande Entrevista (Netflix)

Em 2019, Príncipe Andrew, um dos herdeiros da rainha Elizabeth II, concedeu uma entrevista ao programa Newsnight, da BBC, em que falava sobre ser acusado de abuso sexual e de sua amizade com o condenado Jeffrey Epstein. A entrevista foi um escândalo para a família real britânica e culminou no isolamento do príncipe, com remoção de títulos. Baseado em livro, o filme A Grande Entrevista dramatiza os bastidores do programa, retratando a preparação meticulosa para gravar e colocar a fatídica conversa no ar. Gillian Anderson interpreta Emily Maitlis, a jornalista que entrevistou Andrew, vivido por Rufus Sewell no longa. Estreia: 5 de abril.

A Rede Antissocial: Dos Memes ao Caos

O que começou como uma comunidade de adolescentes introvertidos movidos pela solidão, com seus "memes" que se espalhavam por toda internet, acabaria abalando a percepção da realidade. O documentário mostra a ascensão do fórum online 4chan, que, em décadas de existência, tomou rumos inesperados - chegando, por exemplo, à esfera política com o QAnon, teoria conspiratória da extrema-direita americana. Estreia: 5 de abril.

Parasyte: The Grey (Netflix)

Adaptação do mangá de sucesso de Hitoshi Iwaaki, a produção coreana é ambientada em uma realidade distópica em que parasitas violentamente dominam corpos humanos e se tornam poderosos. Su-in (Jeon So-nee) é uma dessas pessoas: ela descobre que convive com um parasita em seu corpo e passa a lutar contra o invasor. Paralelamente, a série acompanha o grupo Team Grey, que tem a missão de combater os intrusos. Estreia: 5 de abril.

O Que Jennifer Fez?

Lançamento para os fãs de histórias de crimes reais. Em 2010, a jovem Jennifer Pan visitava seus país no Canadá quando ligou para a polícia aos prantos, alegando que eles haviam sido assassinados dentro de casa. Mais tarde, Jennifer viraria suspeita no caso, conforme as investigações desvelaram uma série de mentiras que ela mantivera ao longo dos anos para agradar os pais exigentes e superprotetores. Estreia: 10 de abril.

O Sequestro do Voo 601

Inspirada em eventos reais, a série colombiana retrata um sequestro aéreo que teve duração de mais de 60 horas nos anos 1970. Os sequestradores, dois revolucionários armados, exigiam que o governo libertasse 50 presos políticos e lhes pagasse uma quantia em dinheiro, ou explodiriam a aeronave. Sob pressão, duas aeromoças tentam enganá-los enquanto transcorriam as negociações dentro e fora do avião, com as autoridades locais. Estreia: 10 de abril.

Bebê Rena

Misturando suspense e comédia, a minissérie Bebê Rena acompanha a estranha relação entre um comediante e a mulher que o persegue, caso incômodo que rapidamente se torna uma obsessão sufocante e ameaça destruir suas vidas. A trama é baseada em uma história real vivida pelo roteirista e protagonista, Richard Gadd. Ele transformou a experiência sufocante em uma peça de um ator só, que agora ganha adaptação para as telas. Estreia: 11 de abril.

Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes (Netflix)

Segunda parte do longa de Zack Snyder lançado pela Netflix em dezembro. Agora ameaçados, os guerreiros rebeldes se preparam para uma batalha maior contra o Mundo-Mãe, liderados por Kora (Sofia Boutella). Enquanto relembram seus passados e suas motivações para lutar, novos laços e heróis são forjados. Estreia: 19 de abril.

Garotos Detetives Mortos (Netflix)

Baseada nos quadrinhos de Neil Gaiman que compartilham do mesmo universo de Sandman, a série gira em torno de dois adolescentes fantasmas. Eles se conheceram na morte e viraram grandes amigos, criando uma Agência dos Garotos Detetives Mortos, na qual juntam forças em busca de solucionar casos paranormais. Ao lado de uma amiga clarividente, vivem aventuras macabras que envolvem desde bruxas até demônios. Estreia: 25 de abril.

City Hunter

Na produção japonesa, Ryo Saeba (Ryohei Suzuki) é um detetive particular festeiro que acaba sendo obrigado a formar uma aliança com a jovem Kaori (Misato Morita), irmã do seu antigo parceiro de negócios, para investigar a morte dele. Recheado de cenas de ação, o filme é uma adaptação do mangá homônimo dos anos 1980, que já ganhou outras versões nas telas. Estreia: 25 de abril.