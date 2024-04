Xamã lidera o ranking de músicas mais tocadas em shows no Brasil; confira a lista

Em 2023, a música, do rapper Xamã, destacou-se como a mais tocada em shows realizados no Brasil, de acordo com informações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

A faixa, lançada originalmente em 2020 e imortalizada na voz de Marília Mendonça antes de sua morte em 2021, conseguiu superar concorrentes de peso, incluindo Coração Cigano de Luan Santana e Flowers de Miley Cyrus, em termos de execuções ao vivo.

O Ecad, responsável pela coleta e distribuição de direitos autorais no País, observou uma preferência nacional pela música brasileira, apesar de não divulgar os montantes específicos arrecadados com direitos autorais.

As músicas mais ouvidas no Brasil em 2023:

- Leão - Xamã

- Coração Cigano - Luan Santana / Lucas Santos

- Eu Gosto Assim - Rafa Borges / Francisco Araújo / Junior Pepato

- Erro Gostoso - Lucas Souza / Flavinho do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Angelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia

- Haja Colírio - Mateus Candotti / Wendell Mello / Lucas Ing

- Beijo de Glicose - Kito / Rafaela Miranda / Isabella Resende / Gustavo Martins

- As It Was - Samuel Johnson / Kid Harpoon / Harry Styles

- Traumatizei - Felipe Kef / Nudoze / Gabriel Angelo / Thales Lessa

- Bombonzinho - Renato Campero / Robison Jf / Matheus Araujo / Leo Soares

- A Culpa É Nossa - Rafa Borges / Gabriel Angelo / Lari Ferreira / Diego Silveira

- Te Amo Demais - Cesar Lemos / Karla Aponte

- Flowers - Miley Cyrus / Michael Pollack / Gregory Aldae Hein

- Oi Balde - Elan / Greg Neto / Bruno Cesar

- Fala Mal de Mim - Gabriel Cantini / Luciano Lima / Lucas Medeiros / Marco Esteves / Dj Ivis

- Termina Comigo Antes - Alex / Cristian Luz / Bruno Cesar

- Hold me Closer - Cirkut / Ann Orson / Andrew Watt / Bernie Taupin

- Basiquinho - Henrique Moura / Tunico Moura / Henrique Tranquero

- Nosso Quadro - Rodolfo Alessi / Marco Carvalho

- Palhaça - Junior Sillva / Elcio Di Carvalho / Waléria Leão / Vinni Miranda / Gui Prado / Bia Frazo

- Cuida da Sua Vida - Mateus Candotti / Lucas Ing / Thales Lessa / Matheus Costa