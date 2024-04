Na noite desta segunda-feira, 1º, a participante do, Beatriz recebeu um recado de Tadeu Schmidt durante a transmissão do programa ao vivo por causa de um top feito com cascas de laranjas, que ela confeccionou durante uma brincadeira com os outros participantes durante a tarde.

O apresentador do BBB passou o recado antes do Sincerão, ao vivo, e advertiu que, apesar de Beatriz ter feito a roupa "com carinho", a utilização de uma fruta cítrica em contato direto com a pele pode ser prejudicial.

"A gente consultou a dermatologista, e ela explicou que a laranja é uma fruta cítrica e pode acabar causando uma irritação na pele, uma alergia e até uma queimadura quando se combina isso com o sol", explicou Tadeu, frisando que Beatriz poderia guardar a peça de decoração.