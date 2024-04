Atriz de 'Barrados no Baile' se desfaz de bens após câncer avançar: 'Não tenho nada a perder'

Shannen Doherty revelou que está vendendo seus bens materiais, incluindo uma propriedade no Tennessee, enquanto trata de um câncer de mama em estágio avançado. A atriz é conhecida por seu papel como Brenda na série dos anos 1990. "Não tenho nada a perder, e estou correndo contra o tempo", confessou.

Em seu podcast do YouTube Let's be Clear ("Vamos ser Claros", em português), Shannen explicou que, no momento, ela prioriza criar memórias com as pessoas que ama, e que a venda dos objetos está relacionada à sua mãe.

"Minha prioridade neste momento é a minha mãe. Eu sei que vai ser difícil caso eu faleça antes dela", disse. Ela afirmou que deseja tornar o processo de luto mais fácil para seus parentes e amigos.

"Eu não quero que ela tenha um monte de coisas para lidar. Não quero que ela tenha quatro unidades de armazenamento cheias de mobília", completou Shannen, confessando que é "viciada" em comprar móveis de decoração.

A atriz também vendeu uma de suas propriedades, detalhando como foi se desfazer do imóvel: "Estávamos no Tenessee, empacotando algumas coisas. Foi difícil e emocionante, porque de certa maneira pareceu que eu estava desistindo desse sonho de construir a propriedade e fazer a casa para a minha mãe e para mim".

Shannen contou que a mãe a encorajou a não desistir, mas que se desfazer dos objetos era "a coisa certa a se fazer".

Ela finalizou com suas experiências entre parentes e amigos, como as viagens que fez para a Itália e para a Croácia: "Eu estou tendo a oportunidade de fazer diferentes memórias com as pessoas que eu amo".