Primeira turma participou do evento

A cerimônia contou com os alunos selecionados para a primeira turma do curso de graduação. Um dos estudantes, Caio Victor, veio da zona rural de Rondônia e contou sobre a experiência com a matemática.

"Morava em uma chácara. Apesar da necessidade do trabalho, meus pais sempre me incentivaram a estudar, ganhei um quadro e um giz e ali aprendi a escrever meu nome e minhas primeiras continhas. A vida é construída a partir de pequenos passos, a Impa Tech é uma experiência única na vida de um aluno. Como estudante de escola pública, a olimpíada não é apenas uma medalha, ela vem com conhecimento", contou.