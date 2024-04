SÃO LUÍS SCROSOPPI: Nasceu em 4 de agosto de 1804, em Údine, no Norte da Itália. Foi criado num ambiente familiar rico de fé e caridade cristã. Com a sua intercessão a favor dos pequenos, dos pobres, da juventude em dificuldade, das pessoas que sofrem, de quantos vivem situações penosas, também hoje, padre Luís continua a indicar para todos a estrada da união com Deus, da compaixão e do amor, além disso, está pronto para acompanhar os passos daqueles que se entregam à Providência de Deus.