Já passou da hora do MetrôRio começar a atender o bairro do Méier, uma vez que é um dos mais tradicionais da cidade. Vários governadores já mencionaram isso, mas ninguém coloca a mão na massa. Aliás, o maior absurdo é o metrô só ter três linhas que funcionam e ser o mais caro do Brasil. Agora vai aumentar, e vamos pagar quase oito reais num transporte que não serve para quase lugar nenhum. Não existe só a Zona Sul.