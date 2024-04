Como aproveitar a Feira do Livro da Unesp, que começa hoje

A Feira do Livro da Unesp chega à sua 6ª edição com um catálogo de livros de uma ampla gama de gêneros com, no mínimo, 50% de desconto sobre o valor de capa. O evento também ocorre de forma virtual, mas, nessa modalidade, os descontos variam.

A feira começa nesta quarta, 3, e vai até domingo, 7. De quarta a sábado, ficará aberta das 9h às 21h. Já no domingo, o horário vai das 9h às 18h. Como nas edições anteriores, a Feira do Livro da Unesp ocorre no câmpus da universidade em São Paulo, na Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, na Barra Funda.

Neste ano, a feira terá uma novidade: uma programação cultural com a participação de escritores, professores e pesquisadores. Entre eles, o sociólogo José de Souza Martins e a historiadora Mary Del Priore, que falarão sobre livros recentes. O cronograma pode ser acessado pelo site oficial do evento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.