Pitel é eliminada do 'BBB 24'; veja a porcentagem de votos

A participante Pitel foi a eliminada desta terça-feira, 2, do. A sister teve 82% de votos do público. Ela disputou a berlinda com Alane e Beatriz, que receberam 12,38% e 5,62%, respectivamente.

O programa, que agora ocorre em "modo turbo", terá uma nova Prova do Líder e outra formação do Paredão. No discurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a amizade de Alane e Beatriz e como ambas enfrentaram diversos Paredões juntas. Ele também lembrou a perda de Fernanda no jogo para Pitel e falou sobre o início da aliança entre as duas, ainda no início do programa.

"Dona de uma lucidez, um equilíbrio, uma sabedoria que contrastam com seus 24 anos. Nesses 86 dias aí dentro, a Pitel parecia que estava vendo tudo aqui de fora. Como se pudesse até rever as imagens para opinar com calma. Fez leituras precisas. Acertou muito, não tudo, não tudo. Aí também seria pedir demais. Mas acertou muito acima da média", disse.

Pitel, ao deixar o programa, disse que sabia que esse seria o seu momento de sair "eu sentia, e eu confio muito no que eu sinto". A amiga da sister na casa, Fernanda, foi eliminada no último domingo, 31.

Relembre como foi a formação do Paredão

Giovanna venceu a Prova do Líder também no domingo e indicou Beatriz direto à berlinda. Alane sofreu uma consequência pelo pior tempo da disputa pela liderança e também teve de enfrentar o Paredão. Já Pitel foi a mais votada da casa.

Veja como foi a votação:

- Líder Giovanna indicou Beatriz ao Paredão;

- Alane votou em Pitel;

- Beatriz votou em Pitel;

- Matteus votou em Pitel;

- Bin Laden votou em Matteus;

- Lucas Henrique votou em Matteus;

- Isabelle votou em Pitel;

- Davi votou em Pitel;

- Pitel votou em Matteus.