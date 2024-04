Circo de Verão encerra temporada com espetáculo especial na Praia Campista

Macaé - A Cia Chirulico está encerrando a temporada do "Circo de Verão" com um espetáculo especial na Praia Campista. Iniciado no mês passado em celebração ao mês do Circo, o evento teve sua última apresentação adiada devido às chuvas. Para este grandioso encerramento, a Cia Chirulico se junta ao espetáculo O Circo a Céu Aberto, com Fabiano Freitas, diretamente do Sana. As cortinas se abrem nesta sexta-feira (5), às 19h, ao lado do parquinho na orla da Praia Campista. A classificação do evento é livre e a entrada é gratuita, com contribuição espontânea ao chapéu dos artistas.



Como parte do compromisso da companhia com a inclusão, os espetáculos contarão com a presença de um intérprete de LIBRAS como recurso de acessibilidade comunicacional. Além disso, protetores auriculares serão disponibilizados para pessoas neurodiversas sensíveis ao som, caso necessitem.

Última apresentação de "Circo de Verão", da Cia Chirulico, acontecerá nesta sexta, na Praia Campista Foto: Divulgação

A produtora do projeto, Aline Barbosa, expressa sua satisfação em dividir o palco com o artista Fabiano Freitas nesta última apresentação da temporada. Destaca também a modificação de datas devido às chuvas, mas enfatiza a expectativa de encerrar com chave de ouro.



O "Circo de Verão" tem o mesmo nome da ocupação promovida pela trupe macaense desde 2020 na mesma localidade, durante o período do verão. Aline destaca a importância de levar o circo para a rua, enriquecendo a experiência do público com diversão, cultura e acessibilidade.



Esta edição do projeto é realizada pela primeira vez com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital "Apoio ao Circo – Respeitável Público RJ", com recursos da Lei Paulo Gustavo.





