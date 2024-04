Trio é preso por falsificar 19 boletos para a retirada de van em depósito público

Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) foram surpreendidos por duas mulheres e um homem que falsificaram 19 boletos, no valor de aproximadamente R$ 8 mil, para retirar uma van do depósito público. Ao todo foram 18 multas do Detran, totalizando R$ 5.708,40, e uma da SMTR, no valor de R$ 2.275,87. O caso aconteceu na terça-feira (2).



Os três elementos chegaram no depósito da Secretaria de Ordem Pública localizado em São Cristóvão e entregaram os documentos para as atendentes. Elas começaram a desconfiar que os documentos eram falsos, pois essa mesma van já tinha entrado no depósito na segunda-feira passada, dia 25 de março, e a mesma documentação já tinha sido apresentada. Como as multas não tinham sido desvinculadas do sistema, a equipe conferiu os boletos e as datas foram alteradas para terça-feira, 2 de abril.



Diante da suspeita de fraude, os agentes conduziram o trio para a 21ª DP (Bonsucesso). Eles vão responder por tentativa de estelionato.