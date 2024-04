Operação demole mais de 30 estruturas na Zona Norte

A Secretaria de Ordem Pública realizou nesta quarta-feira (3) mais uma operação para coibir desordens e atividades ilegais na Avenida Leopoldo Bulhões, ao lado da comunidade de Manguinhos, Zona Norte, área sob influência do crime organizado. Na ação, foram demolidas mais de 30 estruturas precárias que serviam como abrigo, seis construções irregulares em alvenaria que funcionariam como lojas e uma estrutura que servia como ponto de venda de drogas. No local também foi encontrado um caderno com anotações das vendas de drogas e um equipamento de rádio comunicador.



Ainda na operação foram removidas uma caixa d'água e quatro estruturas que eram utilizadas como lava a jatos, além de oito barricadas construídas pelo crime organizado que dificultavam o acesso de veículos e ambulâncias à Clínica da Família Victor Valla, Faetec Manguinhos e Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Foram cortadas seis ligações clandestinas de luz e uma de água. A secretaria de Assistência Social abordou 16 pessoas em situação de rua, mas nenhuma aceitou acolhimento. A Comlurb recolheu mais de duas toneladas de lixo. Foram apreendidos 12 facas e objetos perfurocortantes.



"Hoje a Prefeitura do Rio faz mais uma operação de ordenamento, em Manguinhos, em que estamos tirando barricadas feitas pelo tráfico de drogas, fazendo demolição de construções irregulares com foco na preservação da vida, no ordenamento da cidade e na asfixia financeira do crime organizado", ressalta o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.



Também participaram da operação agentes da Guarda Municipal, Secretaria de Assistência Social, Comlurb, Light, Águas do Rio, Rioluz e Polícia Militar.