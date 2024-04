Turista é surpreendido por terremoto durante banho de piscina

Na manhã desta quarta-feira (3), um turista tomava banho de piscina quando foi surpreendido pelo forte terremoto que atingiu Taiwan. Em vídeo gravado por um amigo, ele aparece em meio a água extremamente agitada e com dificuldades de sair do local. O caso aconteceu no terraço de hotel em Taipei, capital do país. Depois que o homem conseguiu escapar, a piscina foi fechada e os responsáveis pelo edifício informaram que os hóspedes e funcionários estavam seguros.

O tremor de magnitude 7,4 na escala Richter foi o mais forte registrado em Taiwan nos últimos 25 anos. Nove mortes já foram confirmadas pelas autoridades locais e mais de 800 pessoas ficaram feridas.