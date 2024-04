Operações contra o CV

Agentes de diversos batalhões fizeram operações em 10 comunidades das zonas Norte e Oeste da capital, além da Baixada Fluminense, ontem. Segundo a Polícia Militar, todas as ações têm o objetivo de reprimir o roubo de veículos e coibir as tentativas de expansão territorial da facção Comando Vermelho (CV), que promove a maior parte dos conflitos armados no Rio de Janeiro.

Na Zona Norte, policiais da UPP de Manguinhos fizeram uma operação nas comunidades de Manguinhos e Mandela. No bairro Sampaio, a equipe do 3º BPM esteve no Morar Carioca e Rato Molhado. Na Zona Oeste, militares do 18º BPM (Jacarepaguá) realizaram uma ação na Cidade de Deus.