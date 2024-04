Essa foto foi tirada no dia 30 de março, mas o problema ainda continua. É um trecho da Avenida Geremário Dantas, próximo do número 1345, na Freguesia (Jacarepaguá). Fizeram a colocação do novo asfalto de forma péssima, e esse buraco enorme está causando diversos acidentes todos os dias. Para piorar, fica bem perto de um ponto de ônibus. É lamentável a forma que demoram para realizar um serviço só para fazer de qualquer jeito. Solicitamos que isso seja resolvido.