Menor rouba celular e aciona a Guarda Municipal para não ser agredido no Centro do Rio

Um fato inusitado chamou a atenção de quem passava pela Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio, na noite desta quarta-feira (4). Depois de roubar um celular, um adolescente de 17 anos começou a ser perseguido por um grupo de pessoas, incluindo a vítima, e acionou uma equipe da Guarda Municipal para não ser agredido.

De acordo com testemunhas, o menor infrator furtou o celular de uma publicitária, de 39 anos. O menor foi apreendido e levado para a 5ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada.



Na Zona Sul, também na noite de quarta, agentes da Guarda Municipal prenderam um homem de 18 anos e apreenderam um adolescente de 16 pelo mesmo crime. Os guardas estavam patrulhando a Praia do Flamengo, na altura da Cidade das Crianças, e viram a dupla correndo e entrando pela porta traseira de um ônibus. Em seguida, a vítima, um comerciante de 43 anos, pediu ajuda, denunciando o furto do seu aparelho. Os guardas entraram no coletivo e identificaram os dois suspeitos. O telefone estava no chão do veículo, próximo ao banco onde os dois estavam sentados. Os dois suspeitos foram conduzidos para a 9ª DP (Catete).