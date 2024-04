Estrada, carros e barco pesqueiro

Segundo as investigações, os criminosos, desde a fuga da penitenciária em Mossoró se locomoveram a pé por estradas, usaram carros e até um barco de pesca até chegarem ao Pará, onde foram recapturados, ontem.

De Mossoró, eles seguiram para a cidade de Icapuí, que fica no extremo leste do litoral do país, na divisa entre os estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Nesse trajeto invadiram casas e chegaram a fazer uma família refém.

Em Icapuí, pegaram um barco pesqueiro até a Ilha do Mosqueiro, em Belém (PA), onde seguiram por terra até serem encontrados em Marabá.