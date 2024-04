A Comlurb não recolheu o lixo do Caminho do Valora, em Campo Grande, na última semana do mês passado. Eles entram na rua principal, que é a Mario Larrúbia, na Estrada da Cachamorra, recolhem alguns lixos e vão embora. Isso sem chegar no final da rua, onde se encontra o Caminho da Valora. Agora as pilhas de lixo estão espalhadas pela rua, porque ninguém aparece para fazer a limpeza correta.