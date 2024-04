A Rua Lopes Cunha, localizada no bairro do Fonseca, em Niterói, tem um problema sério de desnível na altura do número 10, onde há um recuo para estacionamento. O caimento da água da chuva para o bueiro está totalmente fora do curso. Quando chove, se forma uma grande poça que acumula esgoto e, quando seca, o mau cheiro continua. Parece algo fácil de consertar e precisamos que seja feito.