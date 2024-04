Minha reclamação é que o povo do bairro de Engenheiro Pedreira, em Japeri, não aguenta mais tanto tiroteio acontecendo na região. A situação é ainda pior no Morro do Piu-piu. Todo dia as facções rivais brigam e saem atirando pra todo canto, e isso sem contar com os assaltos que ocorrem em outros bairros. Pedimos que as autoridades enviem policiamento, pois só queremos paz.