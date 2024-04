Quem mora na parte residencial do Centro de Araruama, que beira parte urbana da RJ-106, tem a vida infernizada pelo barulho intenso provocado por motos e carros com canos de descarga abertos, além de caminhões com buzinas de estrada. Pedimos providências aos órgãos responsáveis, pois a situação está realmente insuportável. Não conseguimos nem dormir direito.