Via fundamental para a cidade

Segundo a professora de segurança pública da UFF, Jacqueline Muniz, a via é fundamental para a cidade. "Ela é uma artéria principal da cidade. Portanto, é uma avenida conhecida, seja pelo nome oficial ou informal carioca. Quando há problemas e atrasos na vida de todos que moram naquela região, o acesso ao metrô e a conexão com os trens são afetados. As vias principais da cidade, quando se tornam alvos da insegurança, criam problemas para toda a cidade e devem ser prioritárias na gestão da segurança. Não é preciso reinventar a roda, mas com o que temos, podemos fazer mais e melhor", explicou.