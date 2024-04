Avenida do Medo: assaltos aterrorizam motoristas

Uma das principais vias da Zona Norte, a Avenida Pastor Martin Luther King Jr, antiga Automóvel Club, que atravessa os bairros de Del Castilho até a Pavuna, tem se tornado a 'via do medo' devido aos assaltos e arrastões. Motoristas e moradores da região afirmam que os crimes são frequentes.

Na última segunda-feira, no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio, criminosos realizaram mais um arrastão na Avenida, fazendo com que diversos carros tivessem que voltar pela contramão da via, alguns com os faróis piscando para alertar outros motoristas, conforme relatos de moradores nas redes sociais. Já no dia 28, criminosos realizaram dois arrastões, sendo um deles na frente da 44ª DP (Inhaúma). No dia 30, o mesmo crime aconteceu em dois horários diferentes.

"Eu passo frequentemente pela Martin Luther King. Em uma das vezes, eu tinha passado de carro pela 44ª DP, em Inhaúma. Depois que cheguei próximo à garagem de ônibus ali em Inhaúma, presenciei o arrastão. Tive que dar ré com o carro e voltei na contramão até conseguir sair. Foi horrível", contou o vigilante Santos.

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), de janeiro a fevereiro deste ano, em comparação com o ano anterior, houve um aumento de 73% nos roubos de rua na região que abriga os bairros de Del Castilho, Engenho da Rainha e Inhaúma. Já os roubos de veículos tiveram um aumento de 3,9%.

"Eu fico pensando: será que vai chegar a minha vez? Porque é algo que você sabe que pode acontecer. Não tem como evitar", disse um taxista, que preferiu não se identificar.