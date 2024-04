Sistema Imunana-Laranjal volta a operar em capacidade máxima 

O Sistema Imunana-Laranjal voltou a operar com capacidade máxima (6 mil litros de água por segundo) depois de um intenso trabalho da força-tarefa designada pelo governo estadual para reduzir a concentração de tolueno no Rio Guapiaçu, em Guapimirim. A Cedae segue realizando análises de potabilidade, de hora em hora, no Laboratório Biológico de Rastreamento Ambiental (Libra). A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até esta segunda-feira (8).

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) abriu inquérito para apurar os responsáveis pelo crime ambiental, que deixou cerca de 2 milhões de pessoas sem abastecimento em parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Está sendo feito um levantamento das empresas da região que têm licença para utilizar o tolueno. Peritos criminais acompanham o trabalho dos técnicos do Inea e da Cedae na região e as análises do material coletado na tentativa de identificar a origem do vazamento.



Desde quinta-feira (4), uma força-tarefa montada pelo Governo do Estado atuou para mitigar os efeitos da contaminação. Foi feito o isolamento da área onde deságuam dois canais e também foi realizada sucção do composto químico tolueno na região onde ocorre a captação de água. As equipes continuam atuando no local, às margens do Rio Guapiaçu, de onde já retiraram 240 mil litros de água misturada com o produto químico. Os técnicos do Inea e da Cedae estabeleceram 40 pontos de coleta e já analisaram mais de cem amostras.



A força-tarefa está com os esforços centrados em descobrir a origem da contaminação, o que é importante para saber se o tolueno encontrado é residual ou se continua a haver contaminação do solo, e em identificar os responsáveis pelo crime ambiental.

O Sistema Imunana-Laranjal é responsável pelo abastecimento de cerca de 2 milhões de pessoas em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, parte de Maricá (Inoã e Itaipuaçu) e Paquetá.