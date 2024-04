SANTA JÚLIA BILLIART: Em 12 de julho de 1751, numa pequena aldeia no norte da França, nasce Maria Rosa Júlia Billiart, filha de camponeses pobres e muito religiosos que a batizaram no mesmo dia do seu nascimento. Ela, seus pais e seus 8 irmãos viviam do trabalho na lavoura e de um pequeno comércio. Aos treze anos, Júlia sofreu sérios problemas e, subnutrida, ficou paralítica por 22 anos. Durante esse tempo aprendeu os mistérios da vida mística, do calvário e da glória.