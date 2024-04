Santa Maria de Cléofas:

Seu marido foi Cléofas Alfeu, irmão de José, logo, era cunhada da Virgem Maria, e mãe de três apóstolos: Judas Tadeu, Tiago Menor e Simão. Acompanhou Jesus em toda sua caminhada de pregação e esteve ao lado de Nossa Senhora aos pés da cruz. Esteve, também, junto com as mulheres que visitaram o túmulo de Jesus e lhe aplicaram perfumes e unguentos, presenciando o desaparecimento do corpo, e o anjo anunciar a ressurreição de Cristo.